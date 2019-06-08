"Если не замечаешь, что у мужа любовница, значит тебе удобно и все устраивает", блогер осудила бывшую жену Валерия Меладзе

Бывшая супруга Валерия Меладзе очень эмоционально рассказала о предательстве певца. Она тяжело переживала развод, и в одном из интервью говорила, что в её сердце осталась только выжженная земля, а мужа ждет расплата за все грехи в будущем.

«Моя душевная реанимация длилась пять лет. В груди как будто была огромная дырка. Для меня развод тогда казался страшнее, чем смерть ребёнка», - заявила она недавно в телеэфире. И если многие зрители посочувствовали брошенной женщине, то скандальный блогер Лена Миро заявила, что не уважает таких женщин. «Их не за что даже жалеть. Они, как пиявки, присосались к мужу и потеряли всякое самоуважение. А тех, кто не уважает себя, и другим не должно быть жалко. Так что незачем тут ныть - сама виновата», - написала она в своем блоге.

Валерий Меладзе долгие годы жил на две семьи. Продюсировал «ВИА Гру», а одна из ее солисток Альбина Джанабаева была его любовницей. «Дело зашло настолько далеко, что Альбина залетела и родила ребёнка. Но и это не стало поводом для развода. Меладзе всё устраивало, а про Альбину сказали, что она родит от какого-то бизнесмена, что вполне укладывалось в концепцию корпоративов, на которых выступали Седокова, Брежнева и сама Джанабаева», - рассуждает Мироненко.

Обманутая жена жаловалась, что ничего не знала, не видели и не подозревала целых 15 лет. «Когда у нее родился ребенок, я не знала, что ребенок от Валеры, я ее поздравила ещё», - рассказывала она в многочисленных интервью, но блогер в это не верит.

«Я уверена, что можно скрыть лишь измену случайную, но не связь на стороне, которая продолжается много лет. Если ты не замечаешь, как у тебя под носом завелась соперница, то ты просто не хочешь этого видеть - потому что тебе удобно и всё устраивает! Пока муж сам не признается, пока он сам не пойдёт разводиться, курица не поверит даже своим глазам, когда застукает муженька в постели с чужими сиськами», - была непреклонна Лена Миро.