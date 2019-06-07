«Это фотошоп или пластика?», - в сети обсуждают новое фото Юлии Высоцкой

Актриса и ведущая кулинарных шоу Юлия Высоцкая встревожила своих поклонников, опубликовав в Инстаграм селфи. 45-летняя Высоцкая обычно умеренно пользуется косметикой, наносит не очень яркий макияж.

Фанаты Юлии Высоцкой удивляются, как ей удается баловать себя и сохранять стройность

Почему-то она решила накрасить губы красной помадой и сфотографировала себя в новом облике. В сети заподозрили - Высоцкая сделала пластику. Какую? Хейтеры заметили у нее морщинки под глазами.

Сейчас мода на губы "уточки" прошла, но многие все равно увеличивают их. Актриса тоже рискнула?

Поклонников смутил вид актрисы: "Это фотошоп или пластика?", "Что-то не то со щеками и губами", "Хочется верить, что это просто неудачное фото, а не пластика", "Почему женщины некоторые делают губы вот так, в чем тут смысл?" "Испорченное лицо", - критикуют женщину.

Но преданные поклонники любят Высоцкую такой, какая она есть и суть этого селфи поняли.