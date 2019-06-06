Максим Галкин заинтересовался дамскими романами

Шоумен Максим Галкин любит делиться в соцсетях своими увлечениями и открытиями. На сей раз телеведущий рассказал, что заинтересовался книгой о любви. Речь идет о «Дневнике на двоих» Надежды Дягилевой.

Галкин опубликовал фотографию, на которой он занят чтением, сидя на веранде в шортах. Артист, с присущим ему прекрасным чувством юмора, поведал, что на днях принес эту книгу домой, положил на кухне. «И пока собирался её прочесть, женская часть обитателей нашего шумного домашнего хозяйства в составе домоправительницы, няни и помощницы по очереди попросили взять почитать, в результате я встал в эту очередь — все трое сказали, что книжка хорошая, но не для меня. Это, конечно, разожгло моё любопытство», — написал Максим.

В комментариях к публикации подписчики шоумена отметили, что Галкину удалось их заинтриговать. Также многие гадают, будет ли читать роман Алла Пугачева.

https://www.instagram.com/p/ByXD6Rbn8AN/