«Не удивлюсь, если стакан с отравой Алибасову преподнесла внучка Лиды», заявил Стас Садальский

Актер уверен, его старого друга пытались отравить родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной. Вчера продюсера с сильнейшим химическим отравлением доставили в институт Склифосовского. Бари Каримович по ошибке выпил вместо сока средство для очистки труб и получил ожоги дыхательных путей, пищевода и желудка.

Бари Алибасова откачивают в отделении токсикологии. Продюсер выпил жидкость для очистки труб

Скандальный актер уверен, семейство Лидии Федосеевой-Шукшиной желало зла продюсеру. «Хоть мы сейчас и не общаемся, но стало безумно жалко Бари и обидно за него. Не удивлюсь, если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка. Такие спиногрызы сами не могут заработать, только рвут на части бабку, чтоб им пусто было. Выздоравливай друг, хоть и бывший, мы еще повоюем», — написал Садальский в социальной сети.

Напомним, в прошлом году Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина заключили брак, но наследницы не хотят признавать этот брак, считая, что мать совсем выжила из ума. Мы уже не раз писали, что склоки и скандалы в семействе Шукшиной не утихают ни на минуту, сестры никак не хотят мирно жить друг с другом, но и с матерью они все время что-то делят. Женившись на Шукшиной, Алибасову все время приходится встревать в семейные дрязги и защищать свою возлюбленную, считаю пользователи Сети.

«Пусть борется. он сможет... А насчёт «спиногрызов» - запросто могли бы. Неприятные молодые люди, ни перед чем не остановятся», «Жидкость для чистки труб не наливают в стакан и не оставляют на столе. Ищите, кому это выгодно. А выгодно это только этим бабам», «И Лидия, и все ее дочери, и не говоря уже про внуков - это паразиты , самовлюбленные эгоисты, корчащие из себя типа "белую кость", а на самом деле обычные нахлебники. Та же самая Маша Шукшина вместе со своими хитроумной и алчной Аней и здоровым лбом-бездельником Макаром - чем они лучше такой же халявщицы Фрейи? Да ничем! Еще и хуже!», - поддержали Садальского пользователи в Сети.