Анастасия Волочкова влюбилась и призвала порадоваться за неё

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21 февраля 2013, 06:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Артема Геодакяна

Балерина Анастасия Волочкова с концертами выступает на востоке России, Волочкова выступила во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, а в редкие выходные дни посетила баню "Матвеевская слобода".

Волочкова - творческая натура и делится своими чувствами в Твиттере, балерина влюбилась и сразу же сообщила об этом прекрасном чувстве в Интернете.

"Люди.. Я тут,кажется,.....влюбилась... Порадуйтесь,кто добрый..", - ч смятении делится артистка, продолжая:" Невероятное вспыхнуло чувство...".