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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова влюбилась и призвала порадоваться за неё

, 06:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Артема Геодакяна
Фото Артема Геодакяна
Балерина Анастасия Волочкова с концертами выступает на востоке России, Волочкова выступила во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, а в редкие выходные дни посетила баню "Матвеевская слобода".
 
Волочкова - творческая натура и делится своими чувствами в Твиттере, балерина влюбилась и сразу же сообщила об этом прекрасном чувстве в Интернете.
 
"Люди.. Я тут,кажется,.....влюбилась... Порадуйтесь,кто добрый..", - ч смятении делится артистка, продолжая:" Невероятное вспыхнуло чувство...".
 
ЕП

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