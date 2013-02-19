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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Певица Виктория Дайнеко: меня никто не грабил

19 февраля 2013, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

Виктория Дайнеко опровергла информацию, которая появилась сегодня во многих СМИ, что была ограблена ее московская квартира. Пострадала, по всей видимости, однофамилица певицы.

 Виктория Дайнеко, к счастью, к этому ограблению не имеет никакого отношения.
-Меня никто не грабил, с квартирой все хорошо, - сказала "КП" Виктория Дайнеко. - Более того, я живу в совершенно другом районе Москвы. Очень сочувствую девушке, которую ограбили, но это была не я.
 

НС

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