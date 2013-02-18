Гарик Харламов решил показать всем сына

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18 февраля 2013, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта vokrug.tv

Популярный актер и шоумен Гарик Харламов порядком изумил читателей своего Твиттера, разместив фотографию себя вместе с мальчиком, пояснив: Это мой киношный сын. Ребенку на вид четыре-пять лет.

Примечательно то, что, как знают поклонники шоумена, в браке у него детей нет. «Это Саша Булатов, мой сын на пять съемочных дней)))», — чуть позже объяснил Харламов, сообщает 7days.ru









Он ранее сообщал, что снимается в фильме, правда, не уточнил в каком.

А его новая возлюбленная в это время, как ранее писали «АН», нанимает охранников и меняет кардинально имидж.



