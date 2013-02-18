Лариса Гузеева рассказала, почему язык у нее не лезвие, а лазер

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18 февраля 2013, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

Телезрители, поклонники актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой порой бывают шокированы, как резко и дерзко она разговаривает с участниками передачи «Давай поженимся».

Гузеева часто говорит героям программы нелицеприятные вещи, критикует и не выбирает выражения. Она сама признается, что приходят в передачу «Давай поженимся» такие участники, которые ведут себя так, что на них хочется заорать, а порой и ударить. «Ну как вы не видите?! Вы же благодаря себе несчастливы! Изменитесь!», - сказала Лариса Гузеева и отметила, что еле сдерживается в такой момент.

Но ей и жалко некоторых невест и женихов, хочется, чтобы они услышали ведущих астролога Василису Володину и сваху Розу Сябитову.

И одна из самых главных причин - программа должна быть интересной. По словам Ларисы Гузеевой, если она будет ласковой, говорить всем только приятные вещи, вряд ли телезрителям будет интересно.