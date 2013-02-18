Аркадий Укупник отмечает юбилей (ВИДЕО)

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18 февраля 2013, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

1tv.ru

Заслуженный артист России, композитор и певец Аркадий Укупник, который обещал съесть паспорт, но не жениться никогда, сегодня отмечает юбилей. Музыканту исполняется 60 лет.

Аркадий Укупник написал шлягеры для Ирины Понаровской, Аллы Пугачевой, Ларисы Долиной, Михаила Шуфутинского, Ирины Аллегровой, Кристины Орбакайте, Тани Овсиенко, Влада Сташевского, Вадима Казаченко.

Аркадий Укупник родился в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области Украины. Он окончил музыкальную школу по класу скрипки и учился в музыкальном училище в Царицыно по классу бас-гитары.

Высшее образование получил, окончив Высшее техническое училище имени Баумана в Москве. Музыкант получил специальность: «Автоматизация и механизация сварочного производства».

Но через 10 лет Укупник запел. Аркадий Укупник не только пишет музыку и поет, но и снимается в кино. Известные его роли в фильмах «Новейшие приключения Буратино», «Любовница из Москвы», «Дочки-матери», «Счастливы вместе».

Аркадий Укупник - многодетный отец. От трех браков у него трое детей - сын и две дочери. Младшая - Сонечка. Малышка похожа на отца. Аркадий и его супруга Наталья ждали рождения Сони много лет.