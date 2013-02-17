У Ксении Бородиной умерла любимая собачка

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17 февраля 2013, 14:02 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото из блога Ксении Бородиной

У телеведущей скандального реалити-шоу "Дом-2" Ксении Бородиной умерла любимая собачка, о своей беде Бородина рассказала в Твиттере, своё сочувствие Ксении Бородиной выразили Алена Водонаева и Евгений Папунаишвили.

"Умерла моя собачка.. Спина любимая.. Прости... Я везла ее к ветеринару думая что жива", - написала вчера поздно вечером Ксения Бородина (пунктуация автора сохранена - ред.)

Фото из Твиттера Бородиной.

"Я не думала что так больно может быть....", - продолжает Ксения Бородина: "Спина она была такая... Дуреха наивная..... Я ее купила, когда была беременная Мару!!! И она жила потом у моей бабули, которой щас тяжело".