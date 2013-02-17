Стало известно, кто стал победителем песенного фестиваля в Сан-Ремо (ВИДЕО)

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17 февраля 2013, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]

Победителем 63-го Фестиваля итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо с песней «Самое важное» стал певец Марио Менгони. Об этом объявило жюри популярного смотра в лигурийском курортном городе.

Марко уже участвовал в «Сан-Ремо» в 2010 году, тогда он занял третье место. Итальянские музыкальные критики прозвали особенный тембр его голоса "привлекательным мяуканьем", сам Менгони определяет свой стиль, как соул с акцентами поп-рока.



"Я по-другому стал писать песни. Сейчас моя музыка гораздо веселее, чем во время моего первого выступления здесь. Тогда она была очень грустной", - сказал Марко Менгони, цитирует его 1tv.ru.

Тогда же он стал Лучшим европейским артистом на MTV Europe Music Awards. 25-летний Марко будет представлять Италию на предстоящем в мае конкурсе "Евровидение-2013" в Швеции.



Второе место занял солист Элио и его группа "Напряженные истории". Третье - у группы "Мода" с песней "Если можно не умирать".



Премию критики завоевала Мив Марини, приз за лучшую аранжировку будет вручен тому же Элио за блестяще исполненную им "Монотонную песню".



Популярный на Апеннинах фестиваль, в котором могут принимать участие только песни на итальянском языке, исполненные впервые, проходил в знаменитом городке на Лигурийском побережье Италии с 12 по 16 февраля. Пять вечеров подряд выступления звезд итальянской и мировой музыки транслировались по центральному телевидению Италии с рекордными рейтингами. Участие в фестивале Сан-Ремо считается весьма престижным, так как песни, впервые исполняемые со сцены театра "Аристон", становятся хитами вне зависимости от результатов конкурса, так что участием не пренебрегают и уже получившие признание артисты.



В воскресенье вечером состоится заключительный концерт победителей фестиваля.





