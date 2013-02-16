Певца и артиста Алексея Воробьева выписали из клиники

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16 февраля 2013, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

Накануне продюсер певца Катерина фон Гечмен-Вальдек сообщила, что Алексей Воробьев выписался из больницы и успешно восстанавливается. Теперь главная задача для близких – поставить его на ноги.

Напомним, 23 января Алексей Воробьев попал в серьезное ДТП в США. Недавно СМИ стали распространять информацию, что продюсер Алексея Воробьева утверждает, что никто ни о каком ДТП не говорил. Катерина фон Гечмен-Вальдек официально опровергла эту информацию, сообщает eg.ru.



- Я никогда и никому не давала опровержения аварии, никогда не опровергала травматическую природу диагноза Алексея, – заявила госпожа Катерина фон Гечмен-Вальдек, - Я убедительно прошу журналистов российских СМИ основываться исключительно на моих персональных комментариях, а не на фантазиях и фальшивых цитатах, изобретенных их коллегами для разжигания ажиотажа вокруг несчастья, случившегося с Алексеем. Из уважения к случившемуся я очень прошу перестать распространять клеветническую информацию и зарабатывать рейтинг на чужом несчастье, пытаясь вынудить нас доказывать, что артист попал в беду.



В ближайшее время будут приняты меры по привлечению к юридической ответственности «всех СМИ, использовавших псевдоцитаты, распространявших клеветническую информацию о ситуации с Воробьевым и спекулирующих на состоянии его здоровья».



