Телеведущая Лера Кудрявцева в шутку поделилась рецептом диеты

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16 февраля 2013, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

Телеведущая Лера Кудрявцева в сервисе микроблогов Твиттер поделилась с поклонниками причиной того, почему никак не может расстаться с привычкой курить и написала рецепт, как думается, шуточной диеты.

"Каждый раз как я пытаюсь бросить курить, жизнь говорит мне" Вот тебе стресс. Продолжай"", - сетует Лера Кудрявцева и с долей сарказма добавляет: "Апельсин в обед, чай на полдник и торт, плов, салат, бутерброд, конфеты на ужин. Это диета."