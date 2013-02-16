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//Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева в шутку поделилась рецептом диеты

16 февраля 2013, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

Телеведущая Лера Кудрявцева в сервисе микроблогов Твиттер поделилась с поклонниками причиной того, почему никак не может расстаться с привычкой курить и написала рецепт, как думается, шуточной диеты.
 
"Каждый раз как я пытаюсь бросить курить, жизнь говорит мне" Вот тебе стресс. Продолжай"", - сетует  Лера Кудрявцева и с долей сарказма добавляет: "Апельсин в обед, чай на полдник и торт, плов, салат, бутерброд, конфеты на ужин. Это диета."
ЕП

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