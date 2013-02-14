//Шоу-бизнес

14 февраля 2013, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из Твиттера А. Чеховой

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась в Твиттере своим мнением о Дне святого Валентина, покровителя всех влюбленных, который, согласно традиции, отмечается сегодня, 14 февраля.

Анфиса написала, что праздник этот не любит и призвала любить друг друга 365 дней в году без выходных и праздников.

"Не люблю этот праздник, День Валентина!!! Не любила и не люблю! Любите друг друга 365 дней в году без выходных и праздников!", - пишет Анфиса Чехова.