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//Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поздравила всех с Днём святого Валентина (ФОТО)

14 февраля 2013, 08:09 [ «Аргументы Недели» ]

Анастасия Волочкова поздравила всех с Днём святого Валентина (ФОТО)

14 февраля отмечается день святого Валентина, покровителя влюблённых, балерина Анастасия Анастасия Волочкова, находящаяся с гастролями во Владивостоке, уже поздравила всех с романтическим праздником.

"С Днем Влюбленных! У нас на Дальнем Востоке он уже наступил..", - поздравила балерина поклонников и разместила новое фото.

Во Владивосток Анастасия Волочкова прилетела накануне, город ее встретил солнечной погодой, лимузином и украшениями.Балерина в среду вечером поужинала в ресторане "Фьюжн Владивосток": "Так красиво преподнесли айзербайджанское блюдо! Ресторан Фьюжн Владивосток."

Фото из Твиттера Волочковой.

Анастасия Волочкова поздравила всех с Днём святого Валентина (ФОТО)

ЕП

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