У Леди Гаги серьезные проблемы со здоровьем: не ходят ноги

Американская поп-звезда Леди Гага объявила об отмене своих ближайших концертов в связи с ухудшением состояния здоровья. Певица скрывала от своего коллектива проблемы с суставами. Но решилась написать в Твиттере.

По ее словам, воспаление суставов началось из-за травмы. У Гаги диагностировали синовит - тяжелое воспаление суставов. В связи с этим отложены выступления в Чикаго 13 февраля, а также в Детройте и Гамильтоне. Поп-дива пока не может ходить, страдает от боли и попросила прощения у своих фанатов. Она молится, чтобы как можно скорее вылечиться.