Анастасия Волочкова получила приглашение в новый проект

Балерина Анастасия Волочкова получила три дня назад приглашение в проект Первого канала, о радости и переживаниях Анастасия Волочкова привычно поделилась с поклонниками в сервисе микроблогов Твиттер.

"Получила пришлашение в проект Две Звезды на Первом.. Всего три дня назад..За две репетиции приготовили три песни..Я дико переживаю..", - написала Волочкова (орфография автора сохранена - ред.)

АН напоминают, что Анастасия Волочкова с недавних пор еще и поет, чему учит и свою дочь Ариадну.