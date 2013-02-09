Звезда 90-х Наталья Гулькина выпустила новый альбом «Сама по себе» и намерена побороться за участие в песенном конкурсе «Евровидение». В Швеции Наталья намерена представлять страну с песней «Сокол».

Режиссером клипа выступил известный клипмейкер Максим Рожков, работавший со многими российскими исполнителями, такими как Дмитрий Маликов, Диана Арбенина, Юлия Савичева, группа «Серебро» и многими другими. Клип уже есть в интернете и за него можно проголосовать в хит-параде «Золотой граммофон».



