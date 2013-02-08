Телеведущая Виктория Боня прилетела в Монако (ФОТО)
8 февраля 2013, 21:08 [ «Аргументы Недели» ]
После работы в Мексике телеведущая Виктория Боня прилетела в Монако, Боню ожидала очень романтическая встреча в Европе - ее буквально встретили белые голуби, фото встречи Вика выложила в своем микроблоге в Твиттере.
"Вот так меня встречают в Монако)))", - подписала Виктория Боня этот снимок.
Несколько дней назад Боня разместила в Твиттере фото счастья и рецепт известного многим девушкам "голливудского пиллинга".