Телеведущая Виктория Боня прилетела в Монако (ФОТО)

После работы в Мексике телеведущая Виктория Боня прилетела в Монако, Боню ожидала очень романтическая встреча в Европе - ее буквально встретили белые голуби, фото встречи Вика выложила в своем микроблоге в Твиттере.

"Вот так меня встречают в Монако)))", - подписала Виктория Боня этот снимок.

Несколько дней назад Боня разместила в Твиттере фото счастья и рецепт известного многим девушкам "голливудского пиллинга".