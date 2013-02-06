Яна Рудковская отметила месяц со дня рождения Гном Гномыча

Молодые родители Яна Рудковская и Евгений Плющенко в среду, 6 февраля, отмечают праздник своего сына Сашеньки, появившегося на свет ровно месяц назад - 6 января.

О радостном событии известный продюсер написала в своем блоге в Твиттере: «Сегодня нашему сынуле Гном Гномычу Александру 1 месяц!))». Поклонники звездного семейства поздравляют: «Пусть малыш растет здоровеньким и счастливым. Родителей, бабушек, дедушек только радует)) Поздравляю с первым месяцем!!!))».

«Ура! Поздравляю и вас, и Гном Гномыча», — поздравила Рудковскую и Плющенко дизайнер Катя Добрякова. «Поздравляю))» — присоединился певец Влад Соколовский.