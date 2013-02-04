Андрей Малахов: алкоголь в подарок Волочковой всегда кстати

Андрей Малахов на 37-летие подарил Волочковой дорогой коньяк, вместо других ценных, но ненужных подарков. Он бы подарил и сигары, которые также любит балерина, но Андрей против курения.

Телеведущий рассказал, что Анастасия любит хороший коньяк и сигары. Он считает, что хороший алкоголь в каждом баре пригодится. «Количество бессмысленных подарков, как правило, зашкаливает, а алкоголь всегда кстати», публикует его слова 7d.org.ua.



