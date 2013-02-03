Роза Сябитова начнет поставки в Россию иностранных женихов

Самая известная российская сваха Роза Сябитова, возможно, начнет поставку в Россию иностранных женихов. Телесвахе и ее соведущим на «Давай поженимся» Ларисе Гузеевой и Василисе Володиной порой бывает трудно подобрать достойного жениха нашим россиянкам.

Недавно Роза Сябитова съездила в Италию. В этой чудной европейской стране знаменитая сваха не только отдыхала, но и работала. У нее появилась идея - начать сотрудничество с зарубежными брачными агентствами.

Сябитова считает, что в ближайшее время она сможет знакомить наших невест с заморскими женихами.

Роза в Италии внимательно рассматривала и оценивала мужчин. По ее мнению, наши итальянцам проигрывают. В Италии мужчины в любом возрасте одеты со вкусом: яркие рубашки, шарфики, шейные платки, красивая обувь. Но телесваха отметила, что

итальянцы быстро и ярко загораются и быстро гаснут. Роза сравнила их с

фейерверком. А еще есть «итальянские мамы». Для мужчин в Италии очень важно мнение мамы, часто почти до 40 лет они находятся под сильным влиянием семьи.

Отметим, сама Роза Сябитова — невеста. Она никогда не скрывала, что нравятся мужчины спортивного типа. А последнее время в качестве женихов в «Давай поженимся» приглашают военных. Сябитовой военные понравились.