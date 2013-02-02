Лера Кудрявцева распознала признаки «звездной» болезни у Ивана Дорна

Телеведущая Лера Кудрявцева распознала первые признаки «звездной» болезни у молодого певца Ивана Дорна. Теледива напомнила, что она ранее обратила внимание на талантливого парня.

Лера убедила знаменитого композитора и продюсера Игоря Крутого взять украинского певца на «Новую волну». Но Лера в Иване разочаровалась и заметила, что он начал «звездить». Свои наблюдения телеведущая записала в своем блоге в Твиттере: «Года 2-3 назад, когда Ваня Дорн был никому неизвестным парнем и вел с нами «Детскую Новую волну», я пилила мозг И. Я. Крутому, что на него нужно обратить внимание и взять его к нам на Взрослую. В итоге Ваня- звезда! Звезда же? Так вот недавно ему позвонили от меня и попросили выступить на мероприятии. Была названа цена одного полета в космос. Летай Ванечка, летай! Ладно, мне нравится творчество Вани Дорна, но как человеку я высказала здесь свое фи. Всем добра!» .

Напомним, не так давно у Леры Кудрявцевой произошло недоразумение с еще одной звездой шоу-бизнеса – Вячеславом Манучаровым. В итоге Манучаров на коленях извинялся перед Кудрявцевой.