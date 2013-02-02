Ксению Собчак и Максима Виторгана можно поздравить: они поженились

Молодые объявили о женитьбе в кинотеатре «Фитиль» на премьере картины Максима Виторгана. Самое любопытное, что гостям не сообщили о свадебной церемонии – лишь попросили явиться при параде.

Затем Ксения и Максим вбежали на сцену в свадебных нарядах и сказали, что отныне они муж и жена. В недоумении не только любители почитать светские новости, но даже самые близкие друзья Ксении. Свадьба для всех оказалась полной неожиданностью. Бракосочетание состоялось в одном из столичных ЗАГСов на Ленинском проспекте.











Несколько часов назад сама Собчак в Twitter написала: «Спасибо всем за поздравления!!». И выложила фото с кольцами.









Для 31-летней Ксении Собчак это первый брак, для 40-летнего Максима Виторгана - третий. У актера есть двое детей - 10-летний сын Даниил от первой жены Виктории Верберг и дочка Полина от второй супруги маркетолога Натальи.





Ранее "АН" писали: На своей страничке в Интернете близкая подруга Ксении Ника впервые подтвердила, что Собчак встречается с актером Максимом Виторганом. Причем Ника пророчит Ксении ни больше, ни меньше как счастливое замужество!







