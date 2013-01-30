Гарик Сукачев сбил человека, оба в больнице

Известный музыкант Гарик Сукачёв на мотоцикле «Харлей Дэвидсон» сбил пешехода в Москве. Сбитый пешеход и рок-музыкант были срочно отправлены в больницу. У Сукачёва, по предварительным данным, перелом ноги.

Мужчина, попавший под колеса мотоцикла Гарика Сукачева, получил серьезную травму живота, а также сломал ноги и бедро. По данным полицейских, пострадавший пешеход перебегал улицу в неположенном месте. У Сукачёва, по предварительным данным, врачи диагностировали перелом ноги.



