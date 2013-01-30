Известный российский стилист, певец и "звезда в шоке" Сергей Зверев - многодетный отец. Слухи о том, что у Зверева родилась дочка, ходили давно. Гламурный стилист их никак не комментировал.

На днях Зверев подтвердил эту информацию. По его словам, девочку ему подарила давняя подруга, пишут Интернет-СМИ. Но ничего лишнего стилист - артист так и не рассказал. Только проговорился, что мама дочки - блондинка. Девочке дали оригинальное имя, начинающееся на букву "М". Но Сергей Зверев отметил, что уже снялся с дочкой в клипе, передает Myjane.

Известно, что у Зверева есть сын Сергей. Но никто и не знал, что маленькая дочь у него не единственная.