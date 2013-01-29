В «Дом-2» пришла девушка специально к Алексею Самсонову

Землячка участника реалити-шоу «Дом-2» пришла на проект специально к Алексею Самсонову. Алиана Устименко приехала в Москву из Волгограда и заявила: «Самсонов будет мой, и точка!». Девушка подготовила приглянувшемуся парню эротический танец. По ее мнению, Леше все понравилось.

Самсонов уезжал к себе на родину. Алиана заметила, что до отъезда Алексей выразил ей свою симпатию. Она верит, что и после поездки ничего не изменилось.

Девушка считает, что Самсонову нужна такая подруга, с которой он измениться и не будет даже смотреть налево.

Землячка звезды «Дома-2» уверена, что такие ее качества как эмоциональность и активность, понравятся парню. Алиана Устименко не сомневается — она то, что надо Леше. Но хочет, чтобы парень ее сам добивался и выбрал.

Но на днях Самсонов вляпался по полной. 27 января он должен был возвращаться из Волгограда в Москву. Вылет чуть не сорвался. Молодой человек пытался провезти в самолете пистолет.

Самсонов был задержан в аэропорту родного города при досмотре личных вещей. «Запищала» рамка металлоискателя, которую Алексей проходил, чтобы попасть на борт самолета «Волгоград-Москва». У молодого человека был обнаружен пневматический пистолет.

«Пассажир действительно был задержан с оружием, - рассказали «АН-онлайн» в международном аэропорту Волгограда.