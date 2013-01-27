Елена Ваенга празднует сегодня день рождения (ВИДЕО)

Петербургская певица Елена Ваенга сегодня, 27 января, отмечает свой день рождения. Елене исполняется 36 лет. Поклонники звезды российского шансона на ее официальном сайте разместили видеопоздравление.

На нем пожелания здоровья, счастья, мира, любви и радости.

Российская эстрадная певица, автор и композитор песен Елена Хрулева родилась 27 января 1977 года в городе Североморске Мурманской области. Ваенга — название Североморска до 18 апреля 1951 года, а также реки, по имени которой был назван город. Ее творчество не оставляет людей равнодушными, песни Ваенги обладают удивительной способностью проникать в сердца и души.



