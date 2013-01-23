Певец Алексей Воробьев после ДТП в США попал в реанимацию

Певец Алексей Воробьев в США во вторник, 22 января, на своем "Порше"-кабриолет попал в страшное ДТП в Лос-Анджелесе. Алексей серьезно пострадал и был госпитализирован в госпиталь. Воробьев без сознания находится в реанимации. Сегодня врачи готовят его к операции.

Концертный директор звезды Леонид Дзюник рассказал, что у Леши зафиксирована серьезная черепно-мозговая травма. У него также многочисленные переломы.

В Лос-Анджелесе 25-летний артист записывает свой новый альбом. Директор Алексея Воробьева уточнил, что певец должен был на днях вернуться в Россию. В США певец работает один.

Как пишет "МК", в автомобиль певца врезалась машина, двигавшаяся по встречке.