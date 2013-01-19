Жанна Фриске наслаждается летом среди зимы, а Шепелев ловит воров

Беременная Жанна Фриске проводит время вместе со своим другом Дмитрием Шепелевым в Майами. Они ждут ребенка и наслаждаются летом посреди русской зимы. Телеведущий говорит, что очень ждет рождения их общего с Жанной ребенка.

Но и в беспечной жизни иногда происходят курьезные события: у Дмитрия хотели украсть велосипед, сообщает uznayvse.ru. Но не тут-то было! Как все произошло, Дмитрий рассказал на своей страничке в Фейсбуке:

"По центру парковки одиноко стоит мой велик. Выхожу из магазина, вижу дед старый кряхтит, возле велосипеда подскакивает, ногу задрать не может, никак через раму не перемахнет. Цепь охранную уже отстегнул, а вскарабкаться не получается. Стою, смеюсь. "Это же не ваш, сэр!" - говорю. Подхожу. Улыбнулся мне дед в ответ виновато и ключи от замка протягивает. Не бежит. Стоит, под мухой покачивается. "Что, - спрашиваю, - не задался денек?". Развел он руками и сел на бордюр свою бормотуху допивать. А я про себя думаю, до чего же люди здесь все-таки улыбчивые. Причем всегда".