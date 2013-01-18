Символом «Евровидения 2013» стала пестрая бабочка

В шведском городе Мальмё Европейский вещательный союз и шведский канал SVT представили логотип и слоган фестиваля Eurovision Song Contest 2013. Как известно, Мальмё получил право принимать «Евровидение» после победы певицы Лорин с песней «Euphoria» в прошлом году.

Логотипом «Евровидения2013» стала пестрая бабочка как символ многоцветия и разнообразия мира. Как «эффект бабочки» - когда незначительное событие может вызвать мощные последствия – так банальный песенный конкурс стал событием, привлекающим более 100 миллионов людей всех возрастов в более чем 40 странах по всему миру.

Слоган фестиваля - «We are one» («Мы едины»), по замыслу авторов, тоже связан с бабочкой. Многообразие участников песенного фестиваля, отличающихся самобытностью исполнения, сходно с многообразием бабочек, отличающихся цветом и формами. Если мы все будем вместе, мы всего сможем добиться - мы едины, поясняют свой замысел авторы слогана на официальном сайте конкурса «Евровидение».

В городской ратуше Мальмё была проведена лотерея, которая определила участников полуфиналов фестиваля Eurovision Song Contest 2013.

Участники отборочных конкурсов были определены с помощью лотереи. Как сообщает eurovision.tv, в первом полуфинале, который состоится 14 мая 2013 года, будут соревноваться участники из 10 стран. Это Дания, Хорватия, Украина, Нидерланды, Австрия, Словения, Эстония, Россия, Литва, Сербия, Ирландия, Беларусь, Кипр, Монтенегро/Черногория, Бельгия и Молдова.

Во втором полуфинале, который состоится 16 мая 2013 года, участвуют Латвия, Азербайджан, Мальта, Исландия, Сан-Марино, Македония, Финляндия, Болгария, Израиль, Норвегия, Албания, Венгрия, Швейцария, Грузия, Армения, Румыния.

Финал состоится 18 мая. Сразу в финал попадают Швеция, как принимающая страна и так называемая «большая пятерка»: Германия, Франция, Испания, Великобритания и Италия.