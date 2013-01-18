В апреле поженятся две суперзвезды Голливуда, едва закончив развод с Деми Мур, Эштон Катчер, ставший знаменитым именно во время брака с "солдат Джейн", намерен узаконить отношения с Милой Кунис, пишут СМИ США.

По данным таблоидов США, Мила Кунис настойчиво торопит Катчера со свадьбой.Известно, что Кунис познакомилась с родителями Эштона Катчера.