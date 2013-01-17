Самая известная российская сваха Роза Сябитова закатила истерику при встрече с подругой своего бывшего мужа Юрия. Девушка Ольга пришла на шоу «Давай поженимся» выбирать себе жениха.

Красивая, высокая, образованная, из хорошей семьи. Молодой человек ей нужен под стать. И не просто умный и состоявшийся, а жених, как поставила условия Ольга, должен быть похож на известного актера Голливуда.

И вдруг Роза Сябитова понимает, что эта самая невеста — подруга ее Юрия, экс-супруга. Телеведущая возмутилась и расшумелась. Она начала рассказывать, что Юрий Андреев атаковал ее письмами, прося посодействовать Ольге, подобрать ей достойную партию.

Роза так расстроилась, что ведущей программы «Давай поженимся» Ларисе Гузеевой пришлось и утешать ее, и прикрикнуть на нее. Они с астрологом Василисой Володиной напомнили Сябитовой, что ее бывший муж из себя представлял. Ни Ларисе, ни Василисе Андреев совсем не нравился.

Невеста оправдывалась. Ольга заверяла Розу, что у нее с Юрием только дружеские отношения. Она призналась, что может ему поплакаться, пожаловаться. И этот человек ее понимает. Но сваха вряд ли поверила. По словам Сябитовой, Юрий может только спать с женщинами.

Роза даже отомстила невесте. Один из женихов в качестве подарка невесте исполнил песню. Сябитова выскочила на сцену и активно оттолкнула Ольгу. После танца жених заметил, что невеста — не его девушка, а Роза — настоящая женщина. Ольгу, кстати, так никто и не выбрал.

Напомним, Роза Сябитова развелась с мужем после того, как он ее избил.