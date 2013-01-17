Ксения Собчак оценила дизайн внутренних помещений Нью-Йорка

Телеведущая Ксения Собчак, временно покинула "московские баррикады" и уехала в США, где проводит эти дни в Нью-Йорке, в ходе поездки Собчак побывала в "местном Марьино" и оценила дизайн внутренних помещений Нью-Йорка, о чём не забыла рассказать в Твиттере.