Николай Басков обещает россиянам грандиозное событие (ФОТО)

Николай Басков обещает россиянам грандиозное событие, отдохнувший и набравшийся сил во время отдыха на Мальдивских островах певец, предлагает россиянам концерт оперной певицы Монсеррат Кабалье в своей тёплой компании.

Фото афиши предстоящего события Басков опубликовал в Твиттере.









Ранее АН сообщили, что на Мальдивских островах Волочкова и Басков не смогли отказать себе в радости сделать несколько пикантных снимков, после чего балерина с горечью рассталась с Басковым.