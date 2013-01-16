Николай Басков обещает россиянам грандиозное событие (ФОТО)
16 января 2013, 08:20 [ «Аргументы Недели» ]
Николай Басков обещает россиянам грандиозное событие, отдохнувший и набравшийся сил во время отдыха на Мальдивских островах певец, предлагает россиянам концерт оперной певицы Монсеррат Кабалье в своей тёплой компании.
Фото афиши предстоящего события Басков опубликовал в Твиттере.
Ранее АН сообщили, что на Мальдивских островах Волочкова и Басков не смогли отказать себе в радости сделать несколько пикантных снимков, после чего балерина с горечью рассталась с Басковым.