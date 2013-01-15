Экс-участница дуэта "Тату" Лена Катина снялась для мужского глянцевого журнала, и ее снимки в откровенном виде взорвали Интернет. "Рыженькая" "Татушка" выглядит шикарно и сексуально.

Одно время, когда группа распалась, Лена Катина уехала в США и, как говорили, очень поправилась. Но, судя но новым фотографиям, появившимся в февральском номере журнала MAXIM, с фигурой у Лены сейчас все в порядке.

Вторая солистка "Тату" Юля Волкова от природы худенькая и стройная, хотя родила уже двоих детей. И очень симпатичная. Но своим стремлением подправить что-то в себе, как считают поклонники группы, Юля себя подпортила.