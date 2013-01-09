«Cимметричный ответ»: Джигурда решил стать гражданином Франции

Актер и шоумен Никита Джигурда собрался получить паспорт гражданина Франции. Такое заявление он сделал после того, как президент Владимир Путин вручил российский паспорт актеру Жерару Депардье.

И имеет полное право по французским законам на это претендовать.

Никита Джигурда уверен, что его во Франции все знают, его видеоклип «Опа, Джигурда» известен и там. И теперь он может получить паспорт гражданина Франции, поскольку супруга Джигурды — олимпийская чемпионка по танцам на льду Марина Анисина — уже имеет гражданство Франции. По французским законам, иностранец имеет право претендовать на гражданство, если прожил с гражданином Франции пять лет. Джигурда и Анисина поженились 23 февраля 2008 года.