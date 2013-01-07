Сын Рудковской и Плющенко получил от родителей забавное прозвище

У супругов Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился общий ребенок. Долгожданный сын, как пишет в Твиттере Рудковская, очень похож на папу. Родители прозвали малыша Гном Гномыч.

"Всем спасибо за поздравления всем!Я счастлива,родился наш долгожданный Гном Гномыч!Мы его так с Женей прозвали!Он оч похож на папу!)))", - написала молодая мама Яна Рудковская в Твиттере (орфография автора сохранена - ред.).