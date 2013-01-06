Составлен список самых красивых российских звезд шоу-бизнеса

По итогам прошедшего года россияне назвали самых красивых звезд отечественного шоу-бизнеса. Первую позицию среди женщин заняла украинка, певица Ани Лорак, главный красавец - Марат Башаров.

Соответствующий рейтинг опубликовал еженедельный развлекательный журнал «7 Дней». В список самых красивых звезд шоу-бизнеса вошло по пять представителей женского и мужского пола.

В женской категории вторую строчку заняла актриса Мирослава Карпович, известная по популярному сериалу «Папины дочки».

По данным опроса, третью позицию заняла еще одна актриса Мария Берсенева. Ей известность принес сериал "Маргоша". На четвертом – «папина дочка» Анастасия Сиваева. Замыкает женскую пятерку экс-участница скандального проекта «Дом-2», популярная телеведущая Виктория Боня.

В мужской категории среди самых красивых звезд шоубиза значатся Владимир Машков (2 место), Стас Михайлов (3 место), Егор Бероев (4 место) и Кирилл Сафронов (5 место).