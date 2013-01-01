Волочкова на Новый год в подарок получила елочку (ФОТО)

Балерина Анастасия Волочкова 31 декабря провела в репетиционном зале, где артистка занималась четыре часа, а одним из подарков, которые получила Волочкова на Новый год, стала елочка, написала балерина в Твиттере.

"Я сегодня потрудилась 4 часа в репетиционном зале....Шампанское можно пить с чувством выполненного долга..", - написала Волочкова днем 31-го декабря в Твиттере.