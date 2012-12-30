Кристина Орбакайте хочет встретить Новый год со всеми родственниками

Певица Кристина Орбакайте хочет Новый год встретить так, чтобы рядом были все многочисленные родственники и устроить яркий праздник дочке Клавочке.

У дочки Аллы Пугачевой есть недвижимость не только в России. Кристина с мужем Михаилом Земцовым обустроила домик в Майами. А там ей всегда комфортно. Клавочка, кстати, родилась в США, Орбакайте нравится комфортный климат в курортном штате.

Собираются на каникулы в Майами они и в эти новогодние каникулы. Но встреча 2013 года — новогодняя ночь — будет в России.

Кристина поделилась, что они с Мишей хотят собрать всех детей, всех родителей. И всей большой семей весело погулять. А развернуться им есть где: замок Максима Галкина в деревне Грязи, дом Аллы Борисовны в Истре.

Заботливая мама Кристина хочет, чтобы для Клавочки первая в жизни зима была яркой.