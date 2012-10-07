Сальма Хайек удивляется, что еще может работать

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7 октября 2012, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта vetton.ru

Роскошная красавица Сальма Хайек призналась, что она лишь для своих многочисленных поклонников является красивой. Недавно знаменитости исполнилось 46 лет, но актриса выглядит великолепно. Хотя она себя считает «щекастой и маленькой».



Хайек называет «чудом» тот факт, что она до сих пор не закончила свою карьеру в кинематографе.

В настоящее время у актрисы на счету больше чем сорок фильмов. В 2002 году она играла роль в фильме Фриде Кало, который получил «Оскара». Не так давно в российский прокат вышел новый фильм Оливера Стоуна «Особо опасны», в котором Сальма сыграла главу наркокартеля.



«Самое ужасное, что может произойти с вами в Голливуде — это когда вы являетесь женщиной немного больше сорока лет. Ко всему прочему, у меня еще есть акцент, невысокий рост, дислексия, а также пухлые щеки. Я очень счастлива, что до сих пор имею возможность работать», — рассказала знаменитость в одном из своих интервью, сообщает storystar.ru.



При этом худеть звезда несобирается: «Я немного полная, потому что люблю выпить бокал вина и хорошенько поесть. Я понимаю, что для моей фигуры это не слишком полезно, но это здорово улучшает настроение».



