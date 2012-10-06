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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Леди Гага не выступит в Казани даже за миллион долларов

, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта ladygaga.ru
фото с сайта ladygaga.ru

Мировая звезда Леди Гага скоро посетит Россию, чтобы представить свой новый музыкальный альбом The Born This Way Ball. Выступления запланированы в Москве в СК «Олимпийский» и Санкт-Петербурге в СКК «Петербургский».

 Как сообщил директор компании «ТатКонцерт» Андрей Шумарин: «На наше предложение отработать концерт Леди Гаги в Казани с гонораром в один миллион долларов менеджмент певицы ответил отказом, видимо, посчитав эту сумму незначительной».
Хотя причиной отказа провести концерт в столице Татарстана может быть обычный женский каприз, вызванный беременностью звезды, пишет storystar.ru.

НС

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