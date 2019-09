Леди Гага не выступит в Казани даже за миллион долларов

//Шоу-бизнес

6 октября 2012, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта ladygaga.ru

Мировая звезда Леди Гага скоро посетит Россию, чтобы представить свой новый музыкальный альбом The Born This Way Ball. Выступления запланированы в Москве в СК «Олимпийский» и Санкт-Петербурге в СКК «Петербургский».

Как сообщил директор компании «ТатКонцерт» Андрей Шумарин: «На наше предложение отработать концерт Леди Гаги в Казани с гонораром в один миллион долларов менеджмент певицы ответил отказом, видимо, посчитав эту сумму незначительной».

Хотя причиной отказа провести концерт в столице Татарстана может быть обычный женский каприз, вызванный беременностью звезды, пишет storystar.ru.