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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк стала злостной прогульщицей

2 октября 2012, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта m.showbiz.delfi.ua
фото с сайта m.showbiz.delfi.ua

16-летняя дочка популярной актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк Анна Стрюкова не так давно стала студенткой Высшей школы современных социальных наук на отделении менеджмента в МГУ.

  Одновременно девушка приняла предложение вести новую программу о звездах, а также сняться в сериале. Анна будет вести на канале «Домашний» программу «Дотянуться до небес» о событиях из жизни звезд. Она также снимется в сериале «Закрытая школа» на СТС, где сыграет одну из учениц.


 По словам сокурсников Стрюковой, Анна частенько опаздывает на занятия и очень избранно их посещает. Например, она не жалует философию, но исправно бывает на занятиях по культурологии и истории. Впрочем, по словам преподавателей, выводы об успеваемости Стрюковой делать пока рано. Все покажет ноябрьская аттестация. Но пока что совмещать работу и учебу у девушки не очень получается.

Дочь Анастасии Заворотнюк стала злостной прогульщицей

фото с  сайта krabov.net

Дочь Анастасии Заворотнюк стала злостной прогульщицей

фото с сайта eg.ru

НС

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