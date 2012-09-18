Аллегрова сделает все, чтобы вытащить бывшего мужа из тюрьмы (ВИДЕО)

Два месяца назад арестовали бывшего мужа Ирины Аллегровой – Игоря Капусту, с которым она прожила дольше всех из ее четырех мужей - восемь лет. Как считает сестра Игоря, его подставили.

Капуста переживал тяжелые времена: распался бизнес, пришлось продать квартиру. С женой Верой связывала лишь шестилетняя дочь Сашенька. В тот роковой день Игорь собрался навестить девочку, которая вместе с мамой живет в Рязанской области. «Ягуар» Капусты находился в автосервисе, и он одолжил автомобиль у друга. По дороге его тормознули сотрудники ГИБДД. И сразу рядом с машиной оказались люди в масках. В машине они нашли пакет с неизвестным для Капусты веществом. Задержанного поместили в одиночную камеру, сообщает eg.ru.



«Мой брат ни в чем не виноват! - утверждает сестра Капусты Галина Дмитриевна. - Я уверена, его подставили. Думаю, Игорек кому-то наступил на мозоль. В последнее время я его не узнавала, он исхудал, глаза запали, да еще бороду отрастил.. Мы со Стасом, сыном Игоря от первого брака, предприняли все попытки, чтобы вытащить его из СИЗО, но где там… У нас просто нет таких денег, которые спасут брата. Речь идет о нескольких миллионах рублей. Я отчаялась, когда Игоря перевели в одиночную камеру «Матросской тишины».

Галина Дмитриевна решилась позвонить Ирине Аллегровой и тут затеплилась надежда: «Сделаю все, что в моих силах», - пообещала она.



