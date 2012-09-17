Почему для Михаила Шуфутинского число 13 стало любимым

Михаил Шуфутинский в седьмой раз стал дедушкой. Радостное событие в семье известного музыканта произошло 13 сентября. Внучка Михаила Шуфутинского по имени Ханна Ренэ появилась на свет в Сан-Диего, в семье младшего сына Антона и его супруги Брэнди.

И Шуфутинского осенило: 13 - прекрасное число! Артист признался, что никогда не любил 13-е число.

«Но сейчас понял, что это хорошая дата. Моя внучка родилась 13-го числа. ( Да я и сам родился 13 - го ). С её появлением нас, в семье Шуфутинских стало 13 человек. Каждый раз, когда у нас появляется на свет новый член семьи, я испытываю ни с чем несравнимое чувство. Конечно, это волнение. Наверное, это главное счастье в жизни – рождение человека, который является продолжением твоей жизни. Как только закончатся мои гастроли, я первым же рейсом вылетаю в Америку, увидеть свою внучку. Я счастлив, что Бог одаривает меня внуками. Надеюсь, что Ханна стала очередным продолжением нашего рода, и в будущем нас станет еше больше» - сказал Шуфутинский.

Знаменитый дедушка в день рождения внучки находился на гастролях, но, не смотря на далекое расстояние, самым первым получил фотографии новорожденной, сделанные в первые минуты после ее рождения.