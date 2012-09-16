Адвокат Ильи Резника готовит иск в суд на программу Андрея Малахова

Поэт-песенник Илья Резник, госпитализированный в госпиталь с сердечным приступом после программы «Пусть говорят», решил подать в суд на редакцию ток-шоу.

Напомним, Андрей Малахов с участниками «Пусть говорят» - женой артиста Мунирой, их знакомыми и друзьями обсуждали личную жизнь Резника. Редакторы скандального выпуска ранее пообещали поэту, что выпуск его не оскорбит. Но Резнику стало плохо, после того, как он услышал нелицеприятные подробности его жизни.

Сначала Илья Резник не хотел ложиться в больницу. Но медики настаивают на операции - на установке кардиостимулятора. Но несмотря на плохое самочувствие, поэт сумел съездить на гастроли в Пензу. За сценой дежурили врачи и несколько раз оказывали Резнику медицинскую помощь, сообщает Вокруг-ТВ.

Адвокат поэта Сергей Жорин готовит иск в суд.