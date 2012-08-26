Солиста «Ласкового мая» Юрия Гурова похоронят 27 августа

Первого солиста группы «Ласковый май» Юрия Гурова, погибшего в субботу утром в ДТП на Ставрополье, похоронят в понедельник, 27 августа. Певца похоронят на его родине в селе Привольное Ставропольского края.

Траурная церемония начнется в 12:00 по московскому времени.

О гибели солиста «Ласкового мая» в субботу сообщил продюсер группы Андрей Разин. Причиной ДТП могло стать то, что машина Volkswagen, в которой ехали Гуров с другом, выехала на встречную полосу и столкнулась с КамАЗом. У музыканта остались жена и две дочери, младшей только 2 года. По словам лидера коллектива Андрея Разина, Гуров был застрахован, семья получит компенсацию.

По словам Разина, машиной Volkswagen управлял не он, а его друг - житель села Красногвардейское.

«В канун 25-летия группы произошла эта трагедия, это уже пятый человек, который погиб в коллективе из девяти участников группы первого состава. Это страшное горе, которое постигло нас, мы все в глубоком шоке. Это был один из лучших солистов и самых уважаемых. Потеря невосполнима», - сказал продюсер группы.