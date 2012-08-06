Мадонна в Москве открыла сегодня свой фитнес-клуб

Мадонна прилетела в Москву и приняла участие в открытии своего фитнес-клуба Hard Candy в Большом Кисловском переулке, а также поговорила с собравшимися у клуба поклонниками.



Певица в сопровождении охраны и переводчика на мероприятие не опоздала. У здания фитнес-клуба звезду уже ожидала с нетерпением толпа журналистов и фанатов. Мадонна появилась на красной дорожке в черном мини-платье и черных сапогах. Попозировав фотографам, певица несколько минут раздавала автографы поклонникам. После звезда скрылась в здании фитнес-клуба, куда, согласно условиям службы охраны певицы, представители СМИ не допускались. Общение Мадонны с журналистами и фанатами продлилось не больше 15 минут.

В Большом Кисловском переулке перед приездом звезды усилили меры безопасности - улица была оцеплена, журналистов пропускали по одному, каждому поклоннику выдавали бирку Своя охрана у Мадонны была ненавязчивой двое охранников стояли чуть поодаль от звезды, не мешая общению с поклонниками.

Мадонна прилетела в Москву в рамках мирового турне MDNA. В России она даст два концерта - 7 августа певица выступит в столице, а 9 августа - в Санкт-Петербурге.

Ранее «АН» писали: Представители православной общественности уверены, что Мадонна может выступить против петербургского закона о пропаганде гомосексуализма и суда над Pussy Riot и тем самым внести "смуту" в российское общество.



