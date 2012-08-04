Лариса Гузеева призналась, что дома носит трусы мужа

Актрису Ларису Гузееву поклонники полюбили, увидев в фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс". Сейчас телезрители почти каждый день видят актрису в программе "Давай поженимся".

Телеведущая Лариса Гузеева вместе с астрологом Василисой Володиной и свахой Розой Сябитовой дает бесценные советы невестам и женихам. В одну из последних передач пришел мужчина Валерий, впечатленный взором Гузеевой.

Он хотел выбрать невесту с такими же глазами, как у Ларисы. Но никого не выбрал. По словам жениха, не было женщин, которые ему нравятся. "Не горят глаза", - сказал он.

Тогда Лариса рассказала, что дома она совсем другая - в трусах мужа, с банкой пива и сигаретой. "Вот попробуй ко мне подойди тогда", - сказала актриса. По словам телеведущей, передача "Пусть говорят" – не бордель, где нужно выбирать глазами. Здесь надо в первую очередь слушать.